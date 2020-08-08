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4 марта, 14:27 • 100511 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106130 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126003 просмотра

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В Хмельницкой области мужчина на почве ревности ударил оппонента топором по голове

В Хмельницкой области мужчина на почве ревности ударил оппонента топором по голове

Киев  •  УНН

 • 12390 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Хмельницкой области ранее судимый 46-летний местный житель, на почве ревности, топором нанес мужчине несколько ударов в область головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

"7 августа в 04:00 часов в Изяславское отделения полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в хирургическое отделение районной больницы было доставлено 30-летнего жителя города Изяслав с телесными повреждениями в виде открытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования полицейские установили, что травмы мужчине нанес ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель. Около 3:30 часов в городе Изяслав по ул. Шевченко подозреваемый через незапертую дверь проник в квартиру своей 34-летней знакомой, где на почве ревности нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы.

Женщина, которая проснулась от посторонних звуков в квартире, начала звать на помощь и оказать злоумышленнику активное физическое сопротивление, в связи с чем он был вынужден покинуть место преступления.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрение о совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, Киевский районный суд Харькова арестовал пятерых мужчин, которые угрожали топором полицейским, порезали колеса и разбили стекло в автомобиле.

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