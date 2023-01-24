На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення - Генштаб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 2296 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 12234 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 25177 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 35602 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 62575 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 46908 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 97098 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 72322 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60870 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119229 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 40120 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 31034 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 82025 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 29711 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 25824 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 62575 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 82648 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 97098 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 221797 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 271606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 26259 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 30135 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 28154 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 32490 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 48010 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення - Генштаб

Київ • УНН

 • 774844 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон, пише Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення - Генштаб

Цитата

“Слава Україні! Розпочалася триста тридцять п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський окупант, протягом доби, завдав 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Бучки, Михальчина Слобода Чернігівської області; Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка.

Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфине Сумської області; а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам’янка та Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, артилерії та мінометів в районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Комишуваха на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Протягом 10 днів, у окремих населених пунктах Луганської області, відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу.

За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил рф.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; гелікоптер Ка-52; безпілотний літальний апарат “Орлан-10” та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11