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На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население - Генштаб

Киев • УНН

 • 774844 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. Очередной раз обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Антоновка Херсонской области и город Херсон, пишет Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население - Генштаб

Цитата

“Слава Украине. Начались триста тридцать пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российский оккупант, в течение суток, нанес 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Роздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Обстрелам из всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасильевка, Казачье, Сопич, Кучеровка.

Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфино Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлинск, Камянка и Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению от вражеской артиллерии, танков и минометов подверглись районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Роздоловка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. Очередной раз обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В течение 10 дней, в отдельных населенных пунктах Луганской области, отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу.

По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил рф.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения оккупантов и склад логистики.

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