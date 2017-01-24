На Херсонщині з'ясовуватимуть обставини загибелі 80 тис. курей
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 24 січня. УНН. Для з'ясування ситуації, яка склалась на птахофабриці у с. Вірівка Херсонської області, де масово загинули птахи, створена робоча група. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту агропромислового комплексу Херсонської ОДА Олександр Паливода.
Про гибель птахів в адміністрації дізнались лише сьогодні. Тому була створена робоча група для повторної перевірки підприємства. Результати перевірки, за словами О.Паливоди, будуть оголошені найближчим часом.
За результатом першої перевірки, яка була організована через анонімний дзвінок, вже було відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на птахофабриці на Херсонщині від голоду загинуло більше 80 тис. курей.