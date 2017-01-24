В Херсонской области будут выяснять обстоятельства гибели 80 тыс. кур

О гибели птиц в администрации узнали только сегодня. Поэтому была создана рабочая группа для повторной проверки предприятия. Результаты проверки, по словам А.Паливоды, будут объявлены в ближайшее время.

По результатам первой проверки, которая была организована из-за анонимного звонка, уже открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал УНН, на птицефабрике в Херсонской области от голода погибло более 80 тыс. кур.