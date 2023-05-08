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На Херсонщині ЗСУ знищили три російських безпілотники

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Українські військові на Херсонщині знищили 3 російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.

Цитата

«8 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російських безпілотних літальних апарата: 2 ударних БпЛА типу “Ланцет” та один безпілотник типу “ZALA”», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У небі над Україною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.

Українські Національні Новини

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