На Херсонщині ЗСУ знищили три російських безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українські військові на Херсонщині знищили 3 російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
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«8 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російських безпілотних літальних апарата: 2 ударних БпЛА типу “Ланцет” та один безпілотник типу “ZALA”», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У небі над Україною вночі знищили 35 з 35 ворожих ударних дронів.