В Херсонской области ВСУ уничтожили три российских беспилотника

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"8 мая 2023 года, на Херсонщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 3 российских беспилотных летательных аппарата: 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа "ZALA", - говорится в сообщении.

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В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.