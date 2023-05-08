В Херсонской области ВСУ уничтожили три российских беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинские военные в Херсонской области уничтожили 3 российских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.
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"8 мая 2023 года, на Херсонщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 3 российских беспилотных летательных аппарата: 2 ударных БпЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа "ZALA", - говорится в сообщении.
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В небе над Украиной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.