На Херсонщині зняли карантинні обмеження через пташиний грип
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 14 січня. УНН. Карантинні обмеження на Херсонщині у зв'язку з пташиним грипом знято. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС Херсонської області.
Нагадаємо, на території Херсонської області з 30.11.2016 року в Каланчацькому, з 12.12.2016 року Каховському та Генічеському районах зафіксовано спалахи “пташиного грипу”, та введено карантинні обмеження. Спалах інфекції у трьох районах підтвердили ветеринари. На автошляхах до населених пунктів встановили санітарні блок-пости.
Станом на 13 січня 2017 року карантинні обмеження зняті з населених пунктів в усіх трьох районах:
— Каланчацькому (с. Новоолександрівка — карантин по грипу птиці знято, протокол № 9 від 26.12.2016 Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії);
— Каховському (с. Цукури, озеро “Чорна долина” карантин по грипу птиці знято, протокол № 1 від 08.01.2017 Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії);
— Генічеському (с. Новодмитрівка карантин по грипу птиці знято, протокол № 3 від 12.01.2017 Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині ввели карантинні обмеження у двох районах через пташиний грип.