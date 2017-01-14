На Херсонщині зняли карантинні обмеження через пташиний грип

ukru
18:00 • 51610 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 85990 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 100986 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 177235 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 147941 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 176368 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 166950 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 163338 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 327315 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 348461 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
53 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 84376 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 104451 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 148033 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 127982 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 139375 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 177244 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 327320 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 348467 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 267073 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 340373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 30093 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 47830 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 53345 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 139375 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 148033 перегляди
Актуальне
На Херсонщині зняли карантинні обмеження через пташиний грип

На Херсонщині зняли карантинні обмеження через пташиний грип

Київ • УНН

 • 7408 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 14 січня. УНН. Карантинні обмеження на Херсонщині у зв'язку з пташиним грипом знято. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС Херсонської області.

Нагадаємо, на території Херсонської області з 30.11.2016 року в Каланчацькому, з 12.12.2016 року Каховському та Генічеському районах зафіксовано спалахи “пташиного грипу”, та введено карантинні обмеження. Спалах інфекції у трьох районах підтвердили ветеринари. На автошляхах до населених пунктів встановили санітарні блок-пости.

Станом на 13 січня 2017 року карантинні обмеження зняті з населених пунктів в усіх трьох районах:
— Каланчацькому (с. Новоолександрівка — карантин по грипу птиці знято, протокол № 9 від 26.12.2016 Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії);
— Каховському (с. Цукури, озеро “Чорна долина” карантин по грипу птиці знято, протокол № 1 від 08.01.2017 Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії);
— Генічеському (с. Новодмитрівка карантин по грипу птиці знято, протокол № 3 від 12.01.2017 Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині ввели карантинні обмеження у двох районах через пташиний грип.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$263.40
Brent
$72.71
Bitcoin
$83,994.90
S&P 500
$5,585.67
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,110.49
Ethereum
$1,883.86