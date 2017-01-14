В Херсонской области сняли карантин из-за птичьего гриппа
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 14 января. УНН. Карантин в Херсонской области в связи с птичьим гриппом сняли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Херсонской области.
Напомним, на территории Херсонской области с 30.11.2016 года в Каланчацком, с 12.12.2016 года Каховском и Геническом районах зафиксированы вспышки "птичьего гриппа" и введены карантинные ограничения. Вспышку инфекции в трех районах подтвердили ветеринары. На автодорогах к населенным пунктам установили санитарные блок-посты.
По состоянию на 13 января 2017 г. карантинные ограничения сняли с населенных пунктов во всех трех районах:
- Каланчацком (с. Новоалександровка - карантин по гриппу птицы снят, протокол № 9 от 26.12.2016 г. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии);
- Каховском (с. Цукуры, озеро "Черная долина" карантин по гриппу птицы снят, протокол № 1 от 08.01.2017 г. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии);
- Геническом (с. Новодмитривка карантин по гриппу птицы снят, протокол № 3 от 12.01.2017 г. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комисси).
Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области ввели карантин в двух районах из-за птичьего гриппа.