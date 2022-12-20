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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Херсонщині знайшли давньоримське поселення

На Херсонщині знайшли давньоримське поселення

Київ • УНН

 • 881688 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Херсонській області прикордонники виявили давньоримське поселення. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Цитата

«На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення. Уламки амфор та глечиків виявили під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти.

Зазначається, що після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція.

Доповнення

На території Більського городища на Полтавщині виявлено уламки ліпного посуду, який датується VII ст. до нашої ери. Припускають, що артефакти випадково викопали бабаки.

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