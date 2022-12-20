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В Херсонской области нашли древнеримское поселение

В Херсонской области нашли древнеримское поселение

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Цитата

«В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение. Обломки амфор и кувшинов обнаружили при обустройстве фортификационных сооружений на побережье Днепра», - говорится в сообщении.

Детали

О находке военнослужащие сообщили местным археологам, и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.

Отмечается, что после победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция.

Дополнение

На территории Бельского городища в Полтавской области обнаружены обломки лепной посуды, которая датируется VII в. до нашей эры. Предполагают, что артефакты случайно вырыли сурки.

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