В Херсонской области нашли древнеримское поселение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
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«В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение. Обломки амфор и кувшинов обнаружили при обустройстве фортификационных сооружений на побережье Днепра», - говорится в сообщении.
Детали
О находке военнослужащие сообщили местным археологам, и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.
Отмечается, что после победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция.
Дополнение
На территории Бельского городища в Полтавской области обнаружены обломки лепной посуды, которая датируется VII в. до нашей эры. Предполагают, что артефакты случайно вырыли сурки.