На Херсонщині зафіксували 469 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На Херсонщині за 17 жовтня зафіксовано 469 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 605 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1 618 ПЛР-досліджень, 249 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 425 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 469 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 268 жінок та 201 чоловік. Серед них 39 дітей та 8 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “429 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 40 осіб”.
В ОДА повідомили, що за добу померли 10 людей, коли одужало 23 особи.
“Тож наразі в області 51 586 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—39 469 людей побороли недуг;
—10 512 людей інфіковані COVID-19;
—1 605 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 635 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 60 633 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.