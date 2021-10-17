На Херсонщине зафиксировали 469 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На Херсонщине за 17 октября зафиксировано 469 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1605 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1618 ПЦР-исследований, 249 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 425 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 469 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 268 женщин и 201 мужчина. Среди них 39 детей и 8 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “429 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 40 человек ”.
В ОГА сообщили, что за сутки умерли 10 человек, когда выздоровели 23 человека.
“Поэтому сейчас в области 51 586 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−39469 человек побороли недугов;
−10512 человек инфицированы COVID-19;
−1605 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2635170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 633 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.