На Херсонщині зафіксували 222 нових випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На Херсонщині за 25 вересня зафіксовано 222 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 339 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 710 ПЛР-досліджень, 160 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 563 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 222 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 118 жінок та 104 чоловіки. Серед них 32 дитини та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “171 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізована 51 особа”.
Зазначається, що за добу померли 10 осіб, коли одужало — 19.
“Тож наразі в області 41 302 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 37 029 людей побороли недуг;
— 2 934 людини інфіковані COVID-19;
— 1 339 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 387 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 557 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.