На Херсонщине зафиксировали 222 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. На Херсонщине за 25 сентября зафиксирован 222 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1339 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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"За последние сутки проведено 710 ПЦР-исследований, 160 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 563 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 222 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 118 женщин и 104 мужчины. Среди них 32 ребенка и 1 медицинский работник", - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: "171 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализирована 51 человек ".
Отмечается, что за сутки умерли 10 человек, когда выздоровели - 19.
"Поэтому сейчас в области 41 302 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
- 37 029 человек победили недуг;
- 2934 человека инфицированы COVID-19;
- 1339 человек умерли", - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 387 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 557 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.