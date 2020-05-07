На Херсонщині зафіксовано ще три випадки COVID-19

"За останню добу фахівцями обласного лабораторного центру МОЗ проведено 282 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу, за результатами чого маємо 3 нові випадки",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що COVID-19 виявлено у чоловіка 47 років з Каховського району, обстежений з підозрою на COVID-19. Стан середньої важкості, підключення до апарату ШВЛ не потребує

"Жінка 46 років зі Скадовського району та жінка 37 років з міста Каховка. Всі вони перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом",- зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що п’ятеро людей з Олешківського району одужали.

"Тож станом на 7 травня в області 149 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 67 з них вже одужали, та, на жаль, є 2 летальні випадки",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині зафіксовано ще 32 випадки COVID-19.