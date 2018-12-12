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На Херсонщині зафіксовано перший випадок АЧС серед дикої фауни

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Херсонській області зареєстровано перший випадок африканської чуми свиней (АЧС) дикої фауни. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в області, передає УНН.

На Херсонщині зафіксовано перший випадок АЧС серед дикої фауни

Захворювання було зафіксоване у дикого кабана на території мисливських угідь Князе-Григорівської сільської ради Великолепетиського району.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

"В осередках захворювання вживаються заходи із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано вже близько 140 випадків АЧС. Загалом за останні три роки вірус не оминув жодну з областей.

За словами депутата Сергія Тригубенка, за збитки фермерів від АЧС сьогодні навіть немає з кого спитати, адже в країні понад півтора року відсутній профільний міністр — аграрної політики. 

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