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В Херсонской области зафиксирован первый случай АЧС среди дикой фауны

Киев • УНН

 • 14774 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Херсонской области зарегистрирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС) дикой фауны. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в области, передает УНН.

В Херсонской области зафиксирован первый случай АЧС среди дикой фауны

Заболевание было зафиксировано у дикого кабана на территории охотничьих угодий Князе-Григоривского сельского совета Великолепетиского района.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала года в Украине зафиксировано уже около 140 случаев АЧС. Всего за последние три года вирус не обошел ни одну из областей.

По словам депутата Сергея Тригубенко, за убытки фермеров от АЧС сегодня даже не с кого спросить, ведь в стране более полутора лет отсутствует профильный министр - аграрной политики.

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