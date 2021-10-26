На Херсонщині за добу виявили понад 1200 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Херсонщині за 25 жовтня зафіксовано 1222 нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 790 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1887 ПЛР-досліджень, 490 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1604 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 1222 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 710 жінок та 512 чоловіків. Серед них 83 дитини та 13 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 1137 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 85 осіб.
Зазначається, що за добу померли 46 осіб, коли одужало 226 людей.
“Тож наразі в області 59 980 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—41 251 людина поборола недуг;
—16 893 людини інфіковані COVID-19;
—1836 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 784 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 64 202 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.