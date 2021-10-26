В Херсонской области за сутки выявили более 1200 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Херсонской области за 25 октября зафиксировано 1222 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1790 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
“За последние сутки проведено 1887 ПЦР-исследований, 490 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1604 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 1222 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 710 женщин и 512 мужчин. Среди них 83 ребенка и 13 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 1137 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным наблюдением. В медицинские учреждения госпитализированы 85 человек.
Отмечается, что за сутки умерли 46 человек, когда поправилось 226 человек.
“Поэтому в области 59 980 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Из них:
—41 251 человек поборол недуг;
−16 893 человека инфицированы COVID-19;
−1836 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 784 039 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64 202 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.