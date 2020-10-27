На Херсонщині за добу виявили 110 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Херсонщині за минулу добу проведено понад 2,2 тис. досліджень на виявлення коронавірусу та зафіксовано 110 нових випадків COVID-19. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 1152 ПЛР-дослідження та 1126 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 110 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 4 дитини та 24 медичних працівника”, — написав він.
Гусєв додав, що стан хворих задовільний: “98 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 12 осіб”.
Втім, за минулу добу помер один чоловік. “55 років, житель м.Нова Каховка. Мав захворювання на пневмонію та COVID-19”, — повідомив очільник ОДА. Він додав, що в області зафіксовано 38 нових одужань.
“Тож наразі в області 3 454 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 1 441 людина поборола недуг;
— 1 938 інфікованих COVID-19;
— 75 людей померли”, — написав Гусєв.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 355 601 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 590 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.