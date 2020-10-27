В Херсонской области за сутки обнаружили 110 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На Херсонщине за минувшие сутки проведено более 2,2 тыс. исследований на выявление коронавируса и зафиксировано 110 новых случаев COVID-19. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1152 ПЦР-исследования и 1126 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 110 новых лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19 из которых 4 ребенка и 24 медицинских работника”, — написал он.
Гусев добавил, что состояние больных удовлетворительное: “98 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 12 человек”.
Впрочем, за минувшие сутки умер один человек. “55 лет, житель г. Новая Каховка. Имел заболевания пневмонией и COVID-19”, — сообщил глава ОГА. Он добавил, что в области зафиксировано 38 новых выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 3454 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 1441 человек поборола недуг;
— 1938 инфицированных COVID-19;
— 75 человек умерли”, — написал Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 355 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 6590 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.