На Херсонщині за добу немає жодного одужання від COVID-19

“За останню добу проведено 1051 ПЛР-дослідження та 201 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 155 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 11 дітей та 12 медичних працівників”, — написав Гусєв.

Він зазначив, що стан хворих задовільний, 137 осіб перебувають на самоізоляції, до лікарень госпіталізовано 18 осіб.

За його даними, за добу в області померли двоє чоловіків, вони мали пневмонію та COVID-19.

“Тож наразі в області 8704 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 3734 людини побороли недуг;

— 4782 людини інфіковані COVID-19;

— 188 людей померли”, — поінформував очільник Херсонської ОДА.

Нагадаємо, в Україні на 22 листопада зафіксовано понад 624,7 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 12 тис. За минулу добу в країні 138 летальних випадків, понад 4,6 тис. людей одужали.