В Херсонской области за сутки нет ни одного выздоровления от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 155 новых случаев COVID-19 и ни одного выздоровления. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1051 ПЦР-исследование и 201 исследование методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 155 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 11 детей и 12 медицинских работников”, — написал Гусев.
Он отметил, что состояние больных удовлетворительное, 137 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 18 человек.
По его данным, за сутки в области умерли двое мужчин, они имели пневмонию и COVID-19.
“Поэтому сейчас в области 8704 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 3734 человека побороли недуг;
— 4782 человека инфицированы COVID-19;
— 188 человек умерли”, — сообщил глава Херсонской ОГА.
Напомним, в Украине 22 ноября зафиксировано более 624,7 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тыс. За минувшие сутки в стране 138 летальных случаев, более 4,6 тыс. человек выздоровели.