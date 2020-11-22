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В Херсонской области за сутки нет ни одного выздоровления от COVID-19

В Херсонской области за сутки нет ни одного выздоровления от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13402 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 155 новых случаев COVID-19 и ни одного выздоровления. Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“За последние сутки проведено 1051 ПЦР-исследование и 201 исследование методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 155 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 11 детей и 12 медицинских работников”, — написал Гусев.

Он отметил, что состояние больных удовлетворительное, 137 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 18 человек.

По его данным, за сутки в области умерли двое мужчин, они имели пневмонию и COVID-19.

“Поэтому сейчас в области 8704 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 3734 человека побороли недуг;

— 4782 человека инфицированы COVID-19;

— 188 человек умерли”, — сообщил глава Херсонской ОГА.

Напомним, в Украине 22 ноября зафиксировано более 624,7 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 12 тыс. За минувшие сутки в стране 138 летальных случаев, более 4,6 тыс. человек выздоровели.

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