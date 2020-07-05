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На Херсонщині за добу не виявили жодного випадку коронавірусної інфекції

На Херсонщині за добу не виявили жодного випадку коронавірусної інфекції

Київ • УНН

 • 8793 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 600 досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 227 ПЛР-досліджень та 412 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано”, — написав він.

Він додав, що в області є одне нове одужання у жителя з м. Херсон.

“Тож наразі в області 196 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 182 людини побороли недуг;
— 11- інфіковані на COVID-19;
— 3 — померли”, — написав Гусєв.

Очільник облдержадміністрації додав, що для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 2 668 тест-систем.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 47 677 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 227 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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