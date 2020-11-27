На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у понад 200 осіб

“За останню добу проведено 1469 ПЛР-досліджень та 1184 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 212 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 16 дітей та 14 медичних працівників”, — написав очільник ОДА.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: “183 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 29 осіб”.

За його даними, за добу померли п’ять людей. “Усі мали пневмонію та COVID-19”, — додав він. Гусєв також повідомив, що в області 117 нових одужань.

“Тож наразі в області 9845 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 4381 людина поборола недуг;

— 5249 людей інфіковані COVID-19;

— 215 людей померли”, — резюмував він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 693 407 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 909 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

