На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,6 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 212 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 117 новых выздоровлений. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1469 ПЦР-исследований и 1184 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 212 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 16 детей и 14 медицинских работников”, — написал глава ОГА.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “183 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек”.
По его данным, за сутки умерли пять человек. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — добавил он. Гусев также сообщил, что в области 117 новых выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 9845 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 4381 человек поборола недуг;
— 5249 человек инфицированы COVID-19;
— 215 человек умерли”, — резюмировал он.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 693 407 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 909 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.