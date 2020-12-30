На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у 255 людей

“За останню добу проведено 1090 ПЛР-досліджень та 750 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 255 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 7 дітей та 16 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

У ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “220 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 35 осіб”.

Повідомляється, що дев’ять осіб померли: “усі мали пневмонію та COVID-19”.

“Також маємо 415 одужань”, — додається у повідомленні.

“Тож наразі в області 17 727 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 8765 людей побороли недуг;

— 8504 людини інфіковані COVID-19;

— 458 людей померли”, — йдеться у повідомленні.