На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у 255 людей

“За останню добу проведено 1090 ПЛР-досліджень та 750 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 255 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 7 дітей та 16 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
У ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “220 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 35 осіб”.
Повідомляється, що дев’ять осіб померли: “усі мали пневмонію та COVID-19”.
“Також маємо 415 одужань”, — додається у повідомленні.
“Тож наразі в області 17 727 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 8765 людей побороли недуг;
— 8504 людини інфіковані COVID-19;
— 458 людей померли”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 045 348 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 18 324 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.