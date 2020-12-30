На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили у 255 человек

“За последние сутки проведено 1090 ПЦР-исследований и 750 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 255 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 7 детей и 16 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “220 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 35 человек”.

Сообщается, что девять человек умерли: “все имели пневмонию и COVID-19”.

“Также есть 415 выздоровлений”, — добавляется в сообщении.

“Поэтому сейчас в области 17 727 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 8765 человек побороли недуг;

— 8504 человека инфицированы COVID-19;

— 458 человек умерли”, — говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 18 324 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.