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На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у 197 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,5 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 197 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19 і 94 нових одужання. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 1415 ПЛР-досліджень та 1165 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 197 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 7 дітей та 26 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: "173 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 24 особи“.

Втім, за добу померло двоє людей, що мали пневмонію та COVID-19, та одна жінка, що мала онкологічне захворювання та пневмонію.

“Також маємо 94 нових одужання”, — повідомив Гусєв

“Тож наразі в області 6272 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 2469 людей побороли недуг;
— 3667 людей інфіковані COVID-19;
— 136 людей померли”, — повідомив він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 947 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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