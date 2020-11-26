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На Херсонщині за добу COVID-19 виявили майже у 300 осіб

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 2,4 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 і 102 нових одужання. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

За останню добу проведено 1350 ПЛР-досліджень та 1110 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.
Зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 17 дітей та 13 медичних працівників.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: “261 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 27 осіб”.

Він додав, що за добу померли 8 людей. “Усі мали пневмонію та COVID-19”, — написав очільник ОДА, та додав “маємо 151 нове одужання”.

“Тож наразі в області 9633 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 4264 людини побороли недуг;
— 5159 людей інфіковані COVID-19;
— 210 людей померли”, — повідомив Гусєв.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 677 189 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 717 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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