На Херсонщині за добу COVID-19 виявили майже у 300 осіб

За останню добу проведено 1350 ПЛР-досліджень та 1110 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.

Зафіксовано 288 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 17 дітей та 13 медичних працівників.

Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: “261 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 27 осіб”.

Він додав, що за добу померли 8 людей. “Усі мали пневмонію та COVID-19”, — написав очільник ОДА, та додав “маємо 151 нове одужання”.

“Тож наразі в області 9633 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 4264 людини побороли недуг;

— 5159 людей інфіковані COVID-19;

— 210 людей померли”, — повідомив Гусєв.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 677 189 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 717 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

