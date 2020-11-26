На Херсонщине за сутки COVID-19 обнаружили почти у 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 2,4 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и 102 новых выздоровления. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
За последние сутки проведено 1350 ПЦР-исследований и 1110 исследований методом ИФА на выявление коронавируса.
Зафиксировано 288 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 17 детей и 13 медицинских работников.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “261 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 27 человек”.
Он добавил, что за сутки умерли 8 человек. “Все имели пневмонию и COVID-19”, — написал глава ОГА, и добавил, что за сутки зафиксировано “151 новое выздоровления”.
“Поэтому сейчас в области 9633 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 4264 человека побороли недуг;
— 5159 человек инфицированы COVID-19;
— 210 человек умерли”, — сообщил Гусев.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 717 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.