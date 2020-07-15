На Херсонщині за добу COVID-19 виявили лише у однієї людини

“За останню добу проведено 256 ПЛР-досліджень та 1012 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, зафіксовано 1 новий лабораторно підтверджений випадок на COVID-19”, — написав Гусєв.

Очільник ОДА повідомив, що інфікованою є жінка, 46 років, медичний працівник з м. Берислав. “Обстежена як хвора на ГРВІ. Стан середньої важкості, госпіталізована до обласної інфекційної лікарні”, — написав він.

“Тож наразі в області 205 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 186 людей побороли недуг;

— 16- інфіковані на COVID-19;

— 3 — померли”, додав Гусєв.

“Для проведення першого та другого етапів ПЛР в області наявні 17 952 тест-системи”, — написав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 771 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 412 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.