В Херсонской области за сутки COVID-19 обнаружили только у одного человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1200 исследований на выявление коронавируса, в результате чего был зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 256 ПЦР-исследований и 1012 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, зафиксирован 1 новый лабораторно подтвержденный случай на COVID-19”, — написал Гусев.
Глава ОГА сообщил, что инфицированной является женщина, 46 лет, медицинский работник из г. Берислав. “Обследовано как больной ОРВИ. Состояние средней тяжести, госпитализирован в областную инфекционную больницу”, — написал он.
“Поэтому сейчас в области 205 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 186 человек победили недуг;
— 16 инфицированых на COVID-19;
— 3 — умерли”, добавил Гусев.
“Для проведения первого и второго этапов ПЦР в области имеются 17 952 тест-системы”, — написал глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54771 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1412 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.