На Херсонщині за добу 244 нових випадки COVID-19

"За останню добу проведено 1055 ПЛР-досліджень та 546 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 244 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 6 дітей та 13 медичних працівників", - мовиться у повідомленні.

У Херсонській ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "210 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 34 особи".

За добу померли шість людей: "Усі мали пневмонію та COVID-19", повідомили в ОДА.

"Тож наразі в області 12 159 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

- 5968 людей побороли недуг;

- 5918 людей інфіковані COVID-19;

- 273 людини померли", - резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 813 306 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 588 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

