На Херсонщине за сутки 244 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 244 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1055 ПЦР-исследований и 546 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 244 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 6 детей и 13 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
В Херсонской ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “210 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 34 человека”.
За сутки умерли шесть человек: “Все имели пневмонию и COVID-19”, сообщили в ОГА.
“Поэтому сейчас в области 12 159 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 5968 человек побороли недуг;
— 5918 человек инфицированы COVID-19;
— 273 человека умерли”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 588 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.