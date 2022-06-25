На Херсонщині ворог обстріляв автомобіль волонтерів

Деталі

Попередньо встановлено, що зранку 24 червня на території Нововоронцовської територіальної громади мікроавтобус волонтерів потрапив під обстріл військами російської федерації. На цьому транспортному засобі волонтери щодня їздили з міста Кривий Ріг до деокупованих сіл Нововоронцовської громади, куди доставляли людям необхідні для життя речі: продукти харчування, воду та ліки. Ці території постійно перебувають під ворожими обстрілами.

Інформація про потерпілих внаслідок обстрілу встановлюються.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».