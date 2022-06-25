На Херсонщині ворог обстріляв автомобіль волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Херсонській області російська армія обстріляла автомобіль волонтерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
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Попередньо встановлено, що зранку 24 червня на території Нововоронцовської територіальної громади мікроавтобус волонтерів потрапив під обстріл військами російської федерації. На цьому транспортному засобі волонтери щодня їздили з міста Кривий Ріг до деокупованих сіл Нововоронцовської громади, куди доставляли людям необхідні для життя речі: продукти харчування, воду та ліки. Ці території постійно перебувають під ворожими обстрілами.
Інформація про потерпілих внаслідок обстрілу встановлюються.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».