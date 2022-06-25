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В Херсонской области враг обстрелял автомобиль волонтеров

В Херсонской области враг обстрелял автомобиль волонтеров

Киев • УНН

 • 109626 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Херсонской области российская армия обстреляла автомобиль волонтеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Детали 

Предварительно установлено, что с утра 24 июня на территории Нововоронцовской территориальной общины микроавтобус волонтеров попал под обстрел войсками российской федерации. На этом транспортном средстве волонтеры ежедневно ездили из города Кривой Рог в деоккупированные деревни Нововоронцовской общины, куда доставляли людям необходимые для жизни вещи: продукты питания, воду и лекарства. Эти территории постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Информация о пострадавших в результате обстрела устанавливается.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

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