В Херсонской области враг обстрелял автомобиль волонтеров

Детали

Предварительно установлено, что с утра 24 июня на территории Нововоронцовской территориальной общины микроавтобус волонтеров попал под обстрел войсками российской федерации. На этом транспортном средстве волонтеры ежедневно ездили из города Кривой Рог в деоккупированные деревни Нововоронцовской общины, куда доставляли людям необходимые для жизни вещи: продукты питания, воду и лекарства. Эти территории постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Информация о пострадавших в результате обстрела устанавливается.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».