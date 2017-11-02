На Херсонщині вилучили марихуану на мільйон гривень

"Підозрювані збували марихуану тільки великими партіями перевіреним покупцям. Під час обшуків в їх домоволодіннях поліцейські виявили та вилучили 35 кг марихуани. За приблизними підрахунками, вилучено наркотиків на суму понад 1 мільйон гривень. Наразі встановлюються канали збуту наркотику", - повідомили у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що підозрювані проживають в одному з сіл Білозерського району. Двоє чоловіків 33 та 35 років налагодили вирощування та збут коноплі в області та на території України. Зловмисники вирощували тільки елітні сорти коноплі. Насіння наркорослини замовляли з-за кордону через мережу інтернет. Кожне таке насіння коштує 7 євро. Для вирощування, переробки та зберігання наркотику вони використовували свої домоволодіння.

Підозрювані затримані, відкрито кримінальне провадження за ст.309 КК України "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах".

Як повідомляв УНН, поліцейські Київщини вилучили 26 тисяч доз "героїну" на 7 мільйонів гривень.