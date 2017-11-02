В Херсонской области изъяли марихуану на миллион гривен

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115538 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102967 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105768 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104818 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92941 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104022 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102108 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Херсонской области изъяли марихуану на миллион гривен

В Херсонской области изъяли марихуану на миллион гривен

Киев  •  УНН

 • 8540 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсоне задержали преступную группу, которая выращивала и продавала "каннабис" на территории области и Украины, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Подозреваемые продавали марихуану только большими партиями проверенным покупателям. Во время обысков в их домовладениях полицейские обнаружили и изъяли 35 кг марихуаны. По приблизительным подсчетам, изъято наркотиков на сумму более 1 млн гривен. Устанавливаются каналы сбыта наркотика", - сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые проживают в одном из сел Белозерского района. Двое мужчин 33 и 35 лет наладили выращивание и сбыт конопли в области и на территории Украины. Злоумышленники выращивали только элитные сорта конопли. Семена наркорастений заказывали из-за рубежа через Интернет. Каждое из таких семян стоит 7 евро. Для выращивания, переработки и хранения наркотика они использовали свои домовладения.

Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по ст.309 УК Украины "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах".

Как сообщал УНН, полицейские Киевской области изъяли 26 тысяч доз "героина" на 7 млн гривен.

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