В Херсонской области изъяли марихуану на миллион гривен

"Подозреваемые продавали марихуану только большими партиями проверенным покупателям. Во время обысков в их домовладениях полицейские обнаружили и изъяли 35 кг марихуаны. По приблизительным подсчетам, изъято наркотиков на сумму более 1 млн гривен. Устанавливаются каналы сбыта наркотика", - сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые проживают в одном из сел Белозерского района. Двое мужчин 33 и 35 лет наладили выращивание и сбыт конопли в области и на территории Украины. Злоумышленники выращивали только элитные сорта конопли. Семена наркорастений заказывали из-за рубежа через Интернет. Каждое из таких семян стоит 7 евро. Для выращивания, переработки и хранения наркотика они использовали свои домовладения.

Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по ст.309 УК Украины "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах".

Как сообщал УНН, полицейские Киевской области изъяли 26 тысяч доз "героина" на 7 млн гривен.