На Херсонщині відкрили провадження через порушення медиками передачі тіла померлої від COVID-19

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Херсонщині медики не дочекалися результатів тесту на коронавірус та передали тіло померлої жінки родичам. Пізніше стало відомо, що жінка отримала позитивний результат на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.