На Херсонщині відкрили провадження через порушення медиками передачі тіла померлої від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Херсонщині медики не дочекалися результатів тесту на коронавірус та передали тіло померлої жінки родичам. Пізніше стало відомо, що жінка отримала позитивний результат на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
"На Херсонщині працівники районної лікарні допустили порушення норм і правил запобігання інфекційним хворобам. Не дочекавшись результатів зробленого лабораторного дослідження на коронавірус, вони видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки хворобу COVID-19", - сказано у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, в Олешківську центральну районну лікарню була госпіталізована 68-річна пацієнтка з попереднім діагнозом - пневмонія. У неї відібрали матеріали для проведення лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. Проте, пацієнтка померла.
Працівники районної лікарні допустили порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам. 1 квітня вони видали рідним для поховання тіло жінки, не отримавши остаточних результатів тестування на інфекційне захворювання COVID-19.
В результаті, діагноз коронавірусної хвороби у жінки підтвердився. А тіло було поховане без дотримання вимог розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби, що завідомо могло спричинити поширення цього захворювання.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Винним може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.
Нині поліцейські та працівники інших служб встановлюють коло осіб, які контактували з жінкою та були присутні на її похованні. Ці громадяни пройдуть медичне обстеження, їм будуть проведені експрес-тести на наявність коронавірусу і вони будуть знаходитися за місцем проживання на самоізоляції.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило певну інструкцію того, як відбувається поховання померлих, що захворіли на COVID-19.