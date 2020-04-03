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В Херсонской области открыли производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19

В Херсонской области открыли производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14882 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Херсонской области медики не дождались результатов теста на коронавирус и передали тело умершей женщины родственникам. Позже стало известно, что женщина получила положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"В Херсонской области работники районной больницы допустили нарушения норм и правил предотвращения инфекционных болезней. Не дождавшись результатов сделанного лабораторного исследования на коронавирус, они выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест обнаружил у женщины болезнь COVID-19", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, в Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом - пневмония. У нее отобрали материалы для проведения лабораторного исследования на наличие коронавируса. Однако, пациентка умерла.

Работники районной больницы допустили нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней. 1 апреля они выдали родным для погребения тело женщины, не получив окончательных результатов тестирования на инфекционное заболевание COVID-19.

В результате, диагноз коронавирусной болезни у женщины подтвердился. Тело было погребено без соблюдения требований распоряжения Руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни, что заведомо могло повлечь распространение этого заболевания.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Виновным может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Сейчас полицейские и работники других служб устанавливают круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовавших на ее похоронах. Эти граждане пройдут медицинское обследование, им будут проведены экспресс-тесты на наличие коронавируса и они будут находиться по месту жительства на самоизоляции.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало определенную инструкцию того, как происходит захоронение умерших, заболевших COVID-19.

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