В Херсонской области открыли производство из-за нарушения медиками передачи тела умершей от COVID-19

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Херсонской области медики не дождались результатов теста на коронавирус и передали тело умершей женщины родственникам. Позже стало известно, что женщина получила положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.