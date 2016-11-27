На Херсонщині відкрили памятний знак “Кримчанам, загиблим у боях за єдність України”

Памятний знак з іменами полеглих урочисто відкрили за декілька кілометрів від окупованого Криму на трасі Каланчак — Армянськ. Загалом на меморіалі викарбовано 21 прізвище.

Захід відбувся за участю керівництва області, військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, родичів загиблих вояків-кримчан, представників правоохоронних органів та громадськості.

Ініціювали будівництво меморіалу волонтери благодійного фонду “Героїка”. Кошти на спорудження давали українці.

“Є хлопці, які найближчим часом не будуть вшановані на малій батьківщині. Це власне кримчани. Тому постала ідея вшанувати військових уродженців Криму тих, які мають тавро окупаційної влади на своїй малій батьківщині. Ми розуміємо, що, якщо в родин немає можливості фізичної сюди дістатися, то наскільки важко в Криму берегти пам’ять про українських героїв” — прокоментував керівник БФ “Героїка” Павло Подобєд.

У будівництві брали учать ветерани АТО, члени Спілки ветеранів АТО та члени кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджана.