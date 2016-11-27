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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В Херсонской области открыли памятный знак "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины"

Киев • УНН

 • 13497 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Мемориал, посвященный уроженцам Крыма, погибшим в войне на Востоке страны открыли в Херсонской области, передает корреспондент УНН.

В Херсонской области открыли памятный знак "Крымчанам, погибшим в боях за единство Украины"

Памятный знак с именами павших торжественно открыли в нескольких километрах от оккупированного Крыма на трассе Каланчак - Армянск. Всего на мемориале высечены 21 фамилия.

Мероприятие состоялось при участии руководства области, военнослужащих, участников антитеррористической операции, родственников погибших воинов-крымчан, представителей правоохранительных органов и общественности.

Инициировали строительство мемориала волонтеры благотворительного фонда "Героика". Средства на строительство давали украинцы.

"Есть ребята, которые в ближайшее время не будут отмечены на малой родине. Это собственно крымчане. Поэтому возникла идея почтить военных уроженцев Крыма тех, которые имеют клеймо оккупационной власти на своей малой родине. Мы понимаем, что, если у семей нет возможности физической сюда добраться, то насколько трудно в Крыму беречь память об украинских героях", - прокомментировал руководитель БФ "Героика" Павел Подобед.

В строительстве принимали участие ветераны АТО, члены Союза ветеранов АТО и члены крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджана.

Украинские Национальные Новости

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