На Херсонщині цивільні на авто наїхали на міну: є поранені, серед них - діти

Цитата

"У Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти. 4 поранених, серед яких дві дитини 9 та 14 років", - написав він в Telegram.

Доповнення

На Харківщині на мінах підірвалися четверо чоловіків. Внаслідок інциденту двоє дорожників загинули, ще двоє отримали поранення.

Окрім того, при розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи.