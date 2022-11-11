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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Херсонщині цивільні на авто наїхали на міну: є поранені, серед них - діти

На Херсонщині цивільні на авто наїхали на міну: є поранені, серед них - діти

Київ • УНН

 • 205206 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Херсонщині цивільний автомобіль наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху поранення отримали чотири людини, зокрема дві малолітні дитини, передає УНН з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Цитата 

"У Херсонській області цивільні наїхали на міну, яку залишили після себе окупанти. 4 поранених, серед яких дві дитини 9 та 14 років", - написав він в Telegram

Доповнення

На Харківщині на мінах підірвалися четверо чоловіків. Внаслідок інциденту двоє дорожників загинули, ще двоє отримали поранення.

Окрім того, при розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи. 

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