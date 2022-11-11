В Херсонской области гражданские на авто наехали на мину: есть раненые, среди них - дети

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"В Херсонской области гражданские наехали на мину, которую оставили после себя оккупанты. 4 раненых, среди которых два ребенка 9 и 14 лет", - написал он в Telegram.

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В Харьковской области на минах подорвались четверо мужчин. В результате инцидента двое дорожников погибли, еще двое получили ранения.

При разминировании в Харьковском районе получил травмы 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина. В Балаклейской громаде 61-летний мужчина подорвался на взрывном предмете, госпитализирован в медицинское учреждение.