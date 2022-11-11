В Херсонской области гражданские на авто наехали на мину: есть раненые, среди них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Херсонской области гражданский автомобиль наехал на российскую мину. В результате взрыва ранения получили четыре человека, в том числе два малолетних ребенка, передает УНН со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.
Цитата
"В Херсонской области гражданские наехали на мину, которую оставили после себя оккупанты. 4 раненых, среди которых два ребенка 9 и 14 лет", - написал он в Telegram.
Дополнение
В Харьковской области на минах подорвались четверо мужчин. В результате инцидента двое дорожников погибли, еще двое получили ранения.
При разминировании в Харьковском районе получил травмы 32-летний лейтенант службы гражданской защиты. Сработала противопехотная мина. В Балаклейской громаде 61-летний мужчина подорвался на взрывном предмете, госпитализирован в медицинское учреждение.