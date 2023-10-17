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Сили оборони на півдні мінусують російські гармати, а ворог тероризує місцевих на Херсонщині - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. По Херсонській області за добу ворог 14 разів вдарив керованими авіабомбами, більшість з них влучили по населених пунктах Бериславського району. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Сили оборони на півдні мінусують російські гармати, а ворог тероризує місцевих на Херсонщині - Гуменюк

Цитата

«Ворог продовжує тероризувати південний регіон, активно використовуючи повітря, оскільки вважає, що тільки в повітрі має безперечну перевагу. Шість «шахедів», які були спрямовані з Кримського півострова в напрямку Одещини, були знищені. Але внаслідок бойової роботи уламки «шахедів» влучили в рекреаційну зону, було пошкоджено ангар для зберігання майна та декілька плавзасобів. Люди не постраждали», - розповіла Наталія Гуменюк.

Також вона розповіла, що ворог продовжує терор керованими авіабомбами: по Херсонщину за добу спрямовано 14 таких бомб. Найбільше влучань прийшлося по Бериславському району.

«Ми влучно відпрацьовуємо по ворожій наземній артилерії. Напередодні було знищено 12 гармат, а за минулу бойову добу – ще 6 гармат. Ці результати нашої контрбатарейної боротьби змушують ворога відчувати снарядний голод, хоча вони намагаються підтримувати ефект артилерійської присутності, розподіляючи обстріли і концентруючись на обласному центрі. Ворог намагається зробити вигляд, що зупиняє Сили оборони, але насправді тероризує місцеве населення, руйнуючи приватні будинки, автівки, сільськогосподарські підприємства та угіддя», - розповіла вона.

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