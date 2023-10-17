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Силы обороны на юге минусуют российские пушки, а враг терроризирует местных в Херсонской области - Гуменюк

Киев • УНН

 • 193584 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. По Херсонской области за сутки враг 14 раз ударил управляемыми авиабомбами, большинство из них попали по населенным пунктам Бериславского района. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Силы обороны на юге минусуют российские пушки, а враг терроризирует местных в Херсонской области - Гуменюк

Цитата

«Враг продолжает терроризировать южный регион, активно используя воздух, поскольку считает, что только в воздухе имеет бесспорное преимущество. Шесть «шахедов», которые были направлены с Крымского полуострова в направлении Одесской области, были уничтожены. Но в результате боевой работы обломки «шахедов» попали в рекреационную зону, был поврежден ангар для хранения имущества и несколько плавсредств. Люди не пострадали», - рассказала Наталья Гуменюк.

Также она рассказала, что враг продолжает террор управляемыми авиабомбами: по Херсонской области за сутки направлено 14 таких бомб. Больше всего попаданий пришлось по Бериславскому району.

«Мы метко отрабатываем по вражеской наземной артиллерии. Накануне было уничтожено 12 орудий, а за прошедшие боевые сутки – еще 6 орудий. Эти результаты нашей контрбатарейной борьбы заставляют врага испытывать снарядный голод, хотя они пытаются поддерживать эффект артиллерийского присутствия, распределяя обстрелы и концентрируясь на областном центре. Враг пытается сделать вид, что останавливает Силы обороны, но на самом деле терроризирует местное население, разрушая частные дома, машины, сельскохозяйственные предприятия и угодья», - рассказала она.

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