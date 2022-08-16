На Херсонщині російські окупанти викрали сімейного лікаря

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"Наших лікарів окупанти кидають в підвали! У нас біда, нашого сімейного лікаря Артема Юрійовича Фартушного, якого люблять всі його пацієнти, нашого досвідченого професіонала, забрали на підвал орки", - зазначила вона.

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Лепень наголосила, що лікаря зупинили на Каховській ГЕС і забрали разом з авто, на якому він приїздив до своїх пацієнтів у Нову Каховку.

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