На Херсонщині російські окупанти викрали сімейного лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники викрали сімейного лікаря Артема Фартушного. Про це повідомила депутат Новокаховської міської ради Ірена Лепень, передає УНН.
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"Наших лікарів окупанти кидають в підвали! У нас біда, нашого сімейного лікаря Артема Юрійовича Фартушного, якого люблять всі його пацієнти, нашого досвідченого професіонала, забрали на підвал орки", - зазначила вона.
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Лепень наголосила, що лікаря зупинили на Каховській ГЕС і забрали разом з авто, на якому він приїздив до своїх пацієнтів у Нову Каховку.
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