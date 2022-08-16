В Херсонской области российские оккупанты похитили семейного врача

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"Наших врачей оккупанты бросают в подвалы! У нас беда, нашего семейного врача Артема Юрьевича Фартушного, которого любят все его пациенты, нашего опытного профессионала, забрали на подвал орки", - отметила она.

Детали

Лепень подчеркнула, что врача остановили на Каховской ГЭС и забрали вместе с автомобилем, на котором он приезжал к своим пациентам в Новую Каховку.

Напомним

Российские оккупанты похитили до 100 работников Запорожской атомной электростанции.