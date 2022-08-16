В Херсонской области российские оккупанты похитили семейного врача
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики похитили семейного врача Артема Фартушного. Об этом сообщила депутат Новокаховского городского совета Ирэна Лепень, передает УНН.
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"Наших врачей оккупанты бросают в подвалы! У нас беда, нашего семейного врача Артема Юрьевича Фартушного, которого любят все его пациенты, нашего опытного профессионала, забрали на подвал орки", - отметила она.
Детали
Лепень подчеркнула, что врача остановили на Каховской ГЭС и забрали вместе с автомобилем, на котором он приезжал к своим пациентам в Новую Каховку.
Напомним
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